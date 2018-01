Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tonelada de caramelos numa cavalgata de reis

Mais de 200 figurantes seguem até Tui, em Espanha, em carruagens e carros alegóricos.

08:47 | Ana Isabel Fonseca

São mais de 200 figurantes, que ao longo de cinco quilómetros, entre Valença e Tui, Espanha, vão distribuir, na sexta-feira, mais de uma tonelada de caramelos às crianças. Seguem em carruagens reais, em dez carros alegóricos e charangas, formando assim a tradicional cavalgata internacional de reis. O desfile conta ainda com bandas de música e grupos de cantadores de janeiras.



"Os reis Magos e os seus pajens farão a alegria, sobretudo, dos mais jovens, num fim de tarde e início de noite que prometem ser únicos no ano", diz a Câmara Municipal no seu site.



A cavalgata, que tem um percurso total de 5 quilómetros, realiza-se há já nove anos. O desfile começa pelas 16h00 no quartel dos bombeiros de Valença, e passa por toda a cidade, seguindo pela ponte Internacional em direção à outra margem do rio Minho.



Forças policiais portuguesas e espanholas vão acompanhar de perto toda a iniciativa, que será integrada ainda por bombeiros de Valença e por elementos da Proteção Civil de Tui. É já em Espanha que termina a cavalgata, nomeadamente em frente ao Seminário Menor. Será neste local que os Reis Magos vão fazer a sua oferta, ler a mensagem real e receber todas as crianças.



A cavalgata internacional é um dos pontos altos da festa dos reis da Eurocidade Valença/Tui, sendo que a iniciativa tem atraído ano após ano um número crescente de turistas, que pretendem acompanhar o já tradicional desfile de reis.



Em Valença estão também ainda a decorrer até domingo várias iniciativas alusivas ao Natal, nomeadamente uma pista de gelo e uma exposição de presépios.