Torre dos Clérigos teve mais de 665 mil visitas

Novo recorde alcançado em 2017. Aumento de 7 por cento em relação ao ano anterior.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:43

A Torre dos Clérigos recebeu um total de 665 785 visitas durante o ano passado. O monumento, ex-líbris da cidade Invicta, regista assim um novo recorde absoluto, com um aumento de 7 por cento em relação aos números de 2016.



Para comemorar esse feito, amanhã, início da Quaresma e Dia de São Valentim, as entradas são gratuitas. Entre as 09h00 e as 19h00, as portas da Torre estarão abertas para todas as pessoas que desejem subir os 225 degraus e apreciar a vista privilegiada sobre a cidade.



Segundo os dados divulgados pela Irmandade dos Clérigos, os turistas estrangeiros lideram as visitas, com um peso de 80 por cento. No entanto, foi também registado um aumento de 5 por cento de cidadãos nacionais, em comparação com o ano anterior. Em números mais específicos: cerca de 133 000 portugueses visitaram a Torre dos Clérigos em 2017.



E 2017 foi mesmo um ano marcante para a torre mais emblemática do Porto. Conquistou o prestigiado ‘European Union Prize for Cultural Heritage – Prémio Europa Nostra’, e ganhou também a denominação de ‘Emblema Regional’ no contexto da atribuição dos Prémios ‘O Norte Somos Nós’.



A Irmandade salienta ainda que foram organizadas 22 iniciativas solidárias, que resultaram num apoio de 500 mil euros a instituições na área da saúde, sublinhando igualmente os 365 concertos com os Órgãos Históricos da Igreja dos Clérigos.



"Este ano teria sido perfeito, caso não tivesse ocorrido a morte do nosso Bispo, o muito saudoso e querido D. António Francisco dos Santos", referiu o presidente da Irmandade, padre Américo Aguiar.