Torres Novas exige obra em cruzamento mortal

Populares e autarquia unidos nas críticas à falta de soluções na variante do Bom Amor.

Por José Durão | 21.12.17

Há décadas que a população torrejana e a autarquia criticam a falta de segurança do cruzamento da EN349, conhecida como variante do Bom Amor. O acidente ocorrido a 3 de dezembro terá sido a gota de água para a autarquia, que, na sexta-feira, apelou à Infraestruturas de Portugal, que tutela as estradas nacionais, para que coloque a responsabilidade das obras sob a supervisão da autarquia.



"Na verdade, não fosse o recente e gravoso acidente (mais um) ocorrido no passado dia 3 de dezembro, que envolveu cinco viaturas e provocou seis feridos, dois deles em estado grave, e um deles uma criança de 10 anos, e não estaria a contactar de novo V. Exa. nesta fase", referiu o presidente da câmara, Pedro Ferreira, no ofício enviado à IP.



"Ademais, a intensidade de circulação automóvel naquela via e a perigosidade da mesma determina que não se possa esperar, eventualmente, mais dois anos pela resolução da situação", avançou. No texto, o autarca aponta ainda soluções: "Semáforos, lombas, rotundas provisórias?"



Entre os moradores, há pouca esperança que a situação, que se arrasta desde a construção do cruzamento, na década de 60 do século passado, seja resolvida. Mais do que obras e sinalética, consideram, uma das maiores ameaças é o excesso de velocidade. "Falo por mim: às vezes também há pouco civismo", admite ao CM Filomena Carvalho, utilizadora habitual da via.



"A segurança é pouca", admite João Fernandes, que mora na cidade há 50 anos. "[A via] precisa de intervenção e de uma rotunda nas devidas condições", considera.