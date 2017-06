Tortura mulher e fica na cadeia

O arguido está em prisão preventiva desde a denúncia do caso. A vítima descreveu em tribunal que, dias antes da denúncia, foi forçada por Carlos Costa a pendurar-se na janela do prédio onde ambos viviam para simular um suicídio.



Carlos Costa trancava as portas de casa com um cadeado e chegava mesmo a impedir a vítima de falar livremente com os filhos. Apenas uma menor, de 15 anos e filha da vítima, vivia com o casal. A adolescente confirmou os maus-tratos que eram infligidos à mãe.

Carlos Costa maltratou a companheira durante 15 anos na casa onde viviam na Maia. Foi denunciado em maio do ano passado e ontem condenado a 4 anos e meio de cadeia por violência doméstica. Ficou provado que o arguido, de 52 anos, acorrentava a vítima à cama, queimava-a com cigarros e agredia-a com violência. Chegou ainda a atingir a vítima com uma rebarbadora.O arguido estava também acusado de 61 crimes de sequestro e um outro de tentativa de homicídio. O coletivo de juízes absolveu-o destes crimes. Os magistrados entenderam que algumas das situações descritas se enquadravam já no crime de violência doméstica.Para a aplicação da pena ao arguido, que trabalhava como sucateiro, o coletivo de juízes teve em conta o testemunho da vítima, que relatou em tribunal verdadeiros momentos de terror. A mulher, de 49 anos, explicou que se sentia "humilhada e envergonhada", e deu conta de que o arguido controlava todos os seus passos.