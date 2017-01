Trabalhador morre em queda de grua

(Em Atualização)



Estiveram no local os bombeiros e a GNR de Barcelos e uma equipa de emergência médica.

Um homem morreu na manhã deste sábado em Barcelos, ao ser atingido por uma grua que se partiu.O acidente aconteceu pelas 8h35 durante uma obra particular em São Veríssimo, no concelho minhoto.A vítima, de 41 anos, foi atingida com gravidade na cabeça. Foi transportado de urgência para o hospital de Braga, onde acabou por falecer.