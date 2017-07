Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhador ferido em queda de grua

Vítima, de 56 anos, estava a retirar sistema de iluminação dentro de recinto escolar.

Por Miguel Curado | 08:26

Um homem de 56 anos, trabalhador da Câmara Municipal de Almada (CMA), ficou esta sexta-feira de manhã ferido quando a carrinha que suportava a grua móvel onde se encontrava a trabalhar tombou, levando-o a uma queda violenta, ocorrida dentro do recinto de uma escola.



A vítima e um colega de 51 anos, ambos funcionários do Departamento de Obras da CMA, foram destacados para a Escola Básica 2+3 D. Manuel da Costa, onde ajudaram na desmontagem do sistema de iluminação dos eventos ligados ao Festival de Teatro de Almada, terminado na quarta-feira. Pelas 09h50, e por razões que só um inquérito já lançado pela Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) permitirá esclarecer, a carrinha que suportava o braço da grua onde o trabalhador de 56 anos se encontrava começou a tombar.



A vítima ainda se agarrou às grades do cesto da grua, mas acabou por sofrer um forte impacto com a queda. De imediato foram chamados ao local 16 bombeiros, apoiados por seis viaturas, da corporação de Almada. Os meios de socorro empenharam-se em estabilizar a vítima, que foi depois transportada às urgências do Hospital Garcia de Orta, em Almada. Sujeito a diversos exames médicos, teve alta já durante a tarde.



O departamento de Proteção Civil da CMA solicitou a presença no local de técnicos da empresa que faz a manutenção da carrinha interveniente no acidente. Só depois, a mesma foi endireitada e retirada do recinto da escola.