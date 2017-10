Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhador morre em base militar

Vítima e colega ferido grave trabalhavam quando caiu uma grua.

Por Miguel Curado e Sérgio A. Vitorino | 01:30

Axel Rodrigues, de 29 anos, de Salvaterra de Magos, morreu ontem após ter caído da cabina de uma grua móvel que tombou, no interior da base militar da NATO e da Marinha, na Fonte da Telha, Almada. Um colega sofreu ferimentos graves.



Os dois homens, funcionários da empresa Setronix (contratada pela Marinha para fazer a manutenção das torres de comunicação existentes na base militar), trabalhavam, pelas 11h30, quando um aparente abatimento de piso levou a que a grua começasse a tombar.



Um colega, que manobrava o aparelho, não conseguiu evitar a queda violenta dos colegas no chão. A gravidade dos ferimentos levou à chamada imediata dos meios de socorro. Cerca de 20 bombeiros, auxiliados por 10 viaturas das corporações de Cacilhas e Trafaria, acorreram à base, auxiliados por meios do INEM, prestaram assistência aos dois trabalhadores.



Um morreu no local e o outro foi levado ao Hospital Garcia de Orta, em Almada. A PJ-Militar e a Autoridade para as Condições de Trabalho abriram inquéritos.