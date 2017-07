Trabalhador morreu numa obra em Bragança

Vítima foi atingida por uma parede que caiu numa obra em que estava a trabalhar numa casa particular

Por Lusa | 12:02

Um trabalhador da construção civil morreu esta quinta-feira em acidente de trabalho numa obra particular, na localidade de Samil, em Bragança, segundo a corporação local de bombeiros que acorreu ao local.



A vítima, de 52 anos, foi atingida por uma parede que caiu no decurso da obra em que estava a trabalhar numa casa particular na aldeia de Samil, em Bragança, de acordo com informação avançada à Lusa pelo segundo comandante dos bombeiros de Bragança, Carlos Martins.



Segundo ainda a fonte, o homem trabalhava para uma empresa de construção civil de Mirandela, que estava a realizar obras de construção civil nesta casa particular.



O acidente mortal ocorreu pouco depois das 10h00 e ao local acorreram oito operacionais e quatro viaturas, como consta na página da Proteção Civil.