Trabalhador sobrevive a queda do 6.º andar em hotel no Funchal

Homem de 53 anos caiu no poço do elevador.

Por Lusa | 13:28

Um homem de 53 anos sobreviveu esta terça-feira a uma queda de um sexto andar quando trabalhava nas obras de construção de um hotel no Funchal, na Madeira, disse fonte dos bombeiros.



"Os bombeiros socorreram hoje pelas 11h50 um trabalhador de 53 anos de idade que caiu, do sexto piso, para o poço do elevador, nas obras do Hotel Savoy", disse uma fonte dos Bombeiros Sapadores do Funchal.



Segundo esta fonte, "o trabalhador estava consciente e orientado e suspeitava-se de fraturas nos membros superiores e inferiores. O trabalhador foi estabilizado e evacuado, por intermédio de uma grua, para a Rua Imperatriz D. Amélia".



Uma Equipa Médica de Intervenção Rápida acompanhou a operação de socorro.