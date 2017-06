Trabalhadores da Eurest em greve esta quarta-feira por aumentos salariais

Quanto aos aumentos salariais dados pelas outras empresas do setor, considerou a estrutura representativa dos trabalhadores que estes são "muito baixos" e acusou as empresas de, "em troca dos míseros aumentos salariais", quererem "que os sindicatos aceitem acabar com importantes direitos dos trabalhadores"



O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria referiu que continua com negociações com vista a maiores aumentos e melhores direitos laborais.



Os trabalhadores da empresa Eurorest, que prestam serviços de alimentação em escolas, hospitais e fábricas, vão estar em greve em 21 de junho, para reivindicar aumentos salariais.Num comunicado à imprensa, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria anunciou a paralisação, afirmando que "todas as empresas das cantinas, refeitórios e bares concessionados deram aumentos salariais aos trabalhadores, embora insuficientes, exceto a Eurest".A estrutura sindical acusou mesmo a Eurest de ter dito aos funcionários para não fazerem greve a 15 de maio, porque "ia dar aumentos salariais a todos os trabalhadores no final do mês", após sete anos de congelamento salarial, mas até agora nada aconteceu nem deu qualquer justificação.