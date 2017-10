Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trabalhadores da mina de Neves-Corvo avançam para nova greve

Próxima greve de trabalhadores da Somincor vai decorrer entre as 06h00 de dia 6 e as 06h00 de dia 11 de novembro.

Por Lusa | 17:17

Trabalhadores da concessionária da mina de Neves-Corvo vão fazer outra greve de cinco dias, entre 6 e 11 de novembro, devido à "falta de interesse" da empresa em negociar as suas revindicações, disse esta quarta-feira fonte sindical.



A administração da Somincor, a concessionária da mina de Neves-Corvo, no concelho de Castro Verde, no distrito de Beja, "continua intransigente e não está interessada em negociar" as revindicações dos trabalhadores, afirmou o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Mineira (STIM) Jacinto Anacleto.



O sindicalista falava à agêcnia Lusa após uma reunião entre a administração da Somincor e o STIM, que decorreu esta quarta-feira e foi a primeira depois da greve de trabalhadores da empresa que se realizou entre os dias 3 e 7 deste mês.



Na reunião desta quarta-feira, "não houve qualquer tipo de abertura" da administração da Somincor para "negociar" e, por isso, o STIM "não teve outra hipótese senão a de entregar um novo pré-aviso de greve", a realizar em novembro, tal como os trabalhadores tinham decidido num plenário no passado dia 17 de setembro, disse.



A próxima greve de trabalhadores da Somincor vai decorrer entre as 06h00 de dia 6 e as 06h00 de dia 11 de novembro, precisou Jacinto Anacleto, frisando que o STIM está "sempre disponível para negociar e encontrar uma solução que ponha fim ao conflito" entre trabalhadores e administração da empresa.



No plenário, que decorreu na sede do STIM, na vila de Aljustrel, também no distrito de Beja, os trabalhadores da Somincor decidiram fazer a greve entre os dias 3 e 7 deste mês e, caso as repostas da administração da Somincor às suas reivindicações continuassem "a não ser favoráveis", mais cinco dias de greve em novembro e outros cinco em dezembro, lembrou Jacinto Anacleto.



Segundo o STIM, as greves servem para os trabalhadores reivindicarem o fim do regime de laboração contínua no fundo da mina, a "humanização" dos horários de trabalho, a antecipação da idade da reforma para os funcionários das lavarias, a progressão nas carreiras, a revogação das alterações unilaterais na política de prémios e o "fim da pressão e da repressão sobre os trabalhadores".



A Lusa contactou a administração da Somincor, que, através de fonte oficial, escusou-se, para já, a comentar a posição do STIM e o novo pré-aviso de greve dos trabalhadores.



O STIM fez um balanço "bastante positivo" da greve dos trabalhadores da Somincor que decorreu entre os dias 03 e 07 deste mês, referindo que teve uma "forte adesão" e "parou completamente" a extração e a produção de minério no complexo.



Já a Somincor, num comunicado enviado à Lusa, disse que a greve registou uma adesão de 18% e manifestou abertura ao diálogo com trabalhadores e sindicato dos mineiros.