Trabalhadores de call center da PT/MEO convocam greve

Exigem também a unificação do subsídio de alimentação para 6 euros e a "integração de todos os trabalhadores subcontratados na PT/Meo, alguns há mais de 15 anos a desempenhar a mesma função", defendendo que "cada posto de trabalho permanente deve corresponder um vínculo de trabalho efetivo com a empresa que usufrui do trabalho".Estas reivindicações já tinham sido aprovadas pelos trabalhadores a 22 de novembro e remetidas às empresas ManPower e PT/Meo, que segundo o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual (SINTTAV), não tiveram resposta.

Os trabalhadores do call center e backoffice da PT/MEO no Porto convocaram uma greve para dia 09 de janeiro, exigindo aumentos salariais e a unificação do subsídio de alimentação.Os trabalhadores do call center e backoffice da PT/MEO na Rua de Tenente Valadim, no Porto, reuniram-se em plenário na semana passada e decidiram convocar uma greve para o dia 09 de janeiro, entre as 14:00 e as 17:00, período durante o qual os trabalhadores vão estar concentrados.Os trabalhadores subcontratados, da agência de emprego Manpower, reivindicam um aumento de salário para 600 euros para todos os trabalhadores a auferirem abaixo deste valor e de 4% - mas nunca inferior a 40% - para os restantes níveis salariais.