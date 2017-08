Trabalhadores feridos em dois acidentes na mesma empresa

Taxas de justiça a rondar os 400 euros ajudam a explicar as poucas queixas apresentadas.

Militar retirou do mar um jovem que foi apanhar bola.

Vítimas foram assistidas no centro de Saúde de Montemor-o-Novo e não correm risco de vida.

Criado um novo espaço, com piscina, para acolher dez casais, provenientes de um zoo inglês.

Cm ao Minuto

Números representam metade do valor registado no total do ano passado.