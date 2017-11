Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Traficam haxixe em pesqueiro

Principal arguido responde ainda por associação criminosa, branqueamento e falsificação.

06:00

Nove arguidos estão acusados do tráfico de 20 toneladas de haxixe, a bordo de um pesqueiro, ao largo de Almeria, Espanha.



As alegações finais do julgamento decorrerão segunda-feira, em Viana do Castelo.



O principal arguido responde ainda por associação criminosa, branqueamento e falsificação.