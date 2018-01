Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Traficam junto a discotecas

Sete homens e duas mulheres foram detidos numa operação de combate ao tráfico de droga.

Por M.J.B. | 09:14

Sete homens e duas mulheres foram detidos numa operação de combate ao tráfico de droga da GNR que incluiu 25 buscas domiciliárias, em Braga, Maia, Santo Tirso e Famalicão.



Dedicavam-se à distribuição de estupefacientes por vários bares e discotecas do distrito do Porto.



Os detidos, com idades entre os 20 e 65 anos, tinham 30 quilos de pólen de haxixe, 1400 doses de cocaína, 1400 de canábis e 28 de heroína. Foram apreendidas ainda 11 viaturas e 11 500 euros.



Presentes ao juiz, um dos detidos ficou em prisão preventiva e outro em domiciliária. Os restantes ficam sujeitos a apresentações diárias.