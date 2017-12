Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Traficante apanhado em detenção de ladrão no Algarve

Militares detiveram dois homens, de 34 e 42 anos, quando procuravam o mais novo.

Por Ana Palma | 22.12.17

Há cerca de três meses que o Núcleo de Investigação Criminal de Tavira da GNR investigava uma série de crimes de furto em residências e estabelecimentos comerciais no concelho de Vila Real de Santo António, sobretudo na zona de Monte Gordo. A investigação, a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, culminou com a detenção, na segunda-feira, de dois homens, de 34 e 42 anos, revelou ontem fonte do Comando de Faro da GNR.



Segundo o CM apurou, no âmbito da operação, desencadeada na localidade de Monte Gordo, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária e a um mandado de detenção do principal suspeito (o indivíduo mais jovem).



Da ação resultou ainda a detenção, por suspeita de tráfico de estupefacientes, de um familiar do suspeito, o qual se encontrava na casa onde incidiu a busca. Foram apreendidas 71 doses de heroína, um bastão em madeira e umas matracas, bem como 155 euros.



Os dois detidos já possuem antecedentes criminais por furtos, roubos, tráfico de estupefacientes e tentativa de homicídio, revelou ainda a mesma fonte do Comando de Faro da GNR. Após serem presentes ao Tribunal Judicial de Vila Real de Santo António, o homem sobre o qual incidia o inquérito por furtos ficou sujeito a prisão preventiva. Quanto ao segundo suspeito, foi mandado em liberdade, com termo de identidade e residência.