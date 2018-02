Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Traficante de Tavira tinha munições em casa

PSP apreendeu milhares de doses de haxixe em casa de suspeito.

Por Tiago Griff | 09:54

Um homem de 34 anos, residente em Tavira, foi detido pela PSP por suspeitas de tráfico de droga. Nas buscas à sua residência, para além das milhares de doses de estupefacientes apreendidas, na sua larga maioria haxixe, foram descobertas munições de diversos calibres, "nomeadamente de guerra", assumiu o Comando Distrital de Faro.



O trabalho da Brigada de Investigação Criminal da PSP, que durou seis meses, terminou esta sexta-feira. Na sequência de um mandado de busca na residência do suspeito, português, foram apreendidas nove mil doses de haxixe, 38 doses de cocaína e 20 gramas de canábis. Apesar de não terem sido encontradas armas de fogo, foram apreendidas ainda dezenas de munições de calibre 9 e 7,62 milímetros, entre outras, usadas geralmente por polícias e militares.



Foi descoberta, no entanto, uma arma proibida: uma soqueira com uma lâmina de cerca de dez centímetros numa das pontas. A apreensão somou ainda cerca de 1900 euros distribuídos por notas de 10, 20 e 50 euros. Foi ainda encontrado diverso material de acondicionamento e preparação do produto estupefaciente.



Segundo a PSP, "o detido desenvolvia grande parte da sua atividade ilícita noutras cidades e vilas da região algarvia [numa extensão entre Tavira e Aljezur], procurando assim esquivar-se e colocar mais um obstáculo a uma atuação da PSP". O homem foi presente ontem a um juiz, que lhe decretou apresentações bissemanais às autoridades.