Traficante espanhol fugiu da cadeia de Viseu

"A ocorrência, que teve lugar durante o período de recreio através de escalamento da rede laminada de segurança, foi logo detetada pelas câmaras de vigilância, estando também presente no pátio exterior um elemento do corpo da guarda prisional", adianta o documento.A DGRSP explica que "foram imediatamente acionados os meios próprios ao estabelecimento e, em conformidade com o manual de procedimentos, feitas as comunicações, designadamente, às diversas forças policiais, à INTERPOL e aos tribunais"."Tendo em vista a recaptura do recluso, foram imediatamente acionados os meios próprios ao estabelecimento e, em conformidade com o manual de procedimentos, feitas as comunicações, designadamente, às diversas forças policiais, à Interpol e aos tribunais", adianta.A DGRSP diz ainda que já encetou todas as diligências necessárias à difusão do Mandado de Detenção Europeu.Foi também mandado instaurar um processo de averiguações a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção (Centro) daquela direção geral, promovido por um inspetor coordenador "que é Procurador da República" e se deslocou hoje ao estabelecimento prisional de Viseu.

O recluso encontrava-se a aguardar julgamento pelo crime de tráfico de estupefacientes.