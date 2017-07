Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Traficante libertado por falta de tradutor

Numa busca domiciliária, a PSP apanhou criança de 13 anos a deitar droga na sanita.

Por João Tavares | 01:30

O marroquino era investigado há 10 meses pela PSP de Loures, suspeito de fornecer a Grande Lisboa de droga. Na terça-feira foi detido em pleno parque de estacionamento do centro comercial Alegro, em Alfragide, a transacionar sete quilos de heroína. Contudo, 48 horas depois, o Tribunal de Loures deixou-o sair em liberdade. A razão foi só uma: não conseguiu encontrar um tradutor no prazo-limite. O tradutor é obrigatório para dar ao detido as garantias de defesa previstas na lei, como saber e compreender as acusações.



Na megaoperação de combate ao tráfico de droga, a PSP de Loures deparou-se ainda com uma situação insólita: numa das buscas – foram cumpridos oito mandados em habitações e cinco a viaturas –, numa casa do concelho de Sintra, a polícia intercetou um rapaz de 13 anos a tentar desfazer-se de heroína na sanita da casa de banho. Encontrava-se em casa com a mãe, que foi detida. Já o menor foi entregue aos cuidados de familiares e este caso foi comunicado ao Tribunal de Família e Menores.



Apesar de ser apontado como um dos líderes da rede de tráfico, o marroquino ficou livre, ao contrário de outras quatro pessoas, que ficaram em prisão preventiva. Entre os detidos está um casal, pais do já referido menor. A PSP apreendeu 103 mil doses de heroína, mil de cocaína, 805 gramas de MDMA, duas armas de fogo, várias munições, 16 mil euros, 1600 dirham (moeda marroquina que corresponde a cerca de 145 euros), balanças de precisão, 12 telemóveis e quatro viaturas, uma delas de alta cilindrada.



Segundo o CM apurou junto de fonte policial, o marroquino seria o principal fornecedor de droga dos cúmplices portugueses (dois homens e duas mulheres), que depois a vendiam.



Lisboa, Algarve e Sines

O CM apurou que a droga apreendida iria abastecer a Grande Lisboa, o Algarve e a zona de Sines e vinha da Holanda, de onde era transportada por carro.



Investigação em Odivelas

Esta investigação começou com situações de tráfico de rua em Odivelas, sob orientação da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Loures.



Cooperação

Esta operação da PSP – cuja investigação começou ainda em 2016 – contou com a participação de polícias de várias divisões, nomeadamente Loures, Amadora e Sintra.