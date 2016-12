Traficantes de droga apanhados no Porto

A PSP afirma ainda ter apreendido 831 euros, cinco balanças de precisão e diversos objetos utilizados na venda de drogas.



Um dos principais suspeitos, conclui, "já havia sido anteriormente detido pela prática do mesmo tipo" de crime junto ao bairro do Viso.



Os detidos são hoje presentes junto às autoridades judiciárias.



A PSP do Porto anunciou esta quarta-feira ter detido sete pessoas e ter apreendido mais de 29 mil doses de estupefacientes, no âmbito de uma operação que visou desmantelar um grupo organizado que alegadamente se dedicava ao tráfico de drogas.Em comunicado, a PSP do Porto afirma que ter detido nesta operação, na qual realizou duas buscas domiciliárias e outras duas não domiciliárias em Matosinhos e em Gaia, distrito do Porto, quatro homens e três mulheres, com idades entre os 18 e os 52 anos.A operação policial, realizada através da Divisão de Investigação Criminal, "visou um conjunto alargado de indivíduos que de forma alargada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes nas áreas do Porto, nomeadamente no bairro do Viso, de Gaia e de Matosinhos", acrescenta a PSP.