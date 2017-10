Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Traficantes escapam pelo rio após tiroteio

Troca de tiros junto à ETAR de Serzedelo onde dois homens tinham plantação de canábis com 1400 ramos.

Por Liliana Rodrigues e Tânia Laranjo | 01.10.17

A ETAR de Serzedelo, em Guimarães, foi palco de um tiroteio durante uma operação da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Guimarães, na quinta-feira. Um reformado, de 62 anos, e o sobrinho, de 26, foram detidos por tráfico de droga. Dois comparsas, que se encontravam junto à Estação de Tratamento de Águas Residuais, onde existia uma plantação de canábis, começaram a disparar em direção aos polícias.



O CM sabe que houve uma troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Os dois homens conseguiram fugir, lançando-se ao rio Ave. A PSP pediu reforços para o local e durante duas horas tentou encontrar os suspeitos, mas sem sucesso. Um dos fugitivos está já identificado pelos agentes. No local, foi ainda identificado um outro homem de 28 anos.



A investigação decorria há alguns meses na esquadra de Guimarães e permitiu apreender cerca de 50 quilos de ramos de canábis ao reformado e ao sobrinho, que foram também alvo de buscas domiciliárias na freguesia de S. Tiago de Candoso. Já nos terrenos da ETAR, os agentes encontraram uma plantação com 1400 ramos de canábis, que pesam cerca de 384 quilos.



A plantação estava já em fase adiantada e era feita de forma profissional: havia sistema de rega gota-a-gota, um gerador de energia elétrica e duas bombas de água submersíveis. Também foram apreendidos todos os utensílios usados no tratamento das plantas, além de um telemóvel e os documentos de uma viatura que se encontrava no local.



PORMENORES

ETAR

A Estação de Tratamento de Águas Residuais de Serzedelo situa-se numa zona próxima do acesso à A7, que liga Ribeira de Pena a Vila do Conde. Fica num local isolado e com densa vegetação.



PSP e GNR

Foram mobilizados 30 elementos da PSP para participarem na operação de combate ao tráfico de droga, que se prolongou por dois dias e contou com a colaboração de militares da GNR de Lordelo.



Libertados

O reformado e o sobrinho, picheleiro, foram detidos pela PSP de Guimarães e, depois de serem ouvidos, acabaram libertados. Estão ambos com termo de identidade e residência.