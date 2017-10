Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Traficantes proibidos de sair da Madeira

No âmbito desta investigação já tinham sido efetuadas 4 apreensões de haxixe.

Por J.C.R. | 09:58

Uma investigação da Polícia Judiciária do Funchal, que levou os investigadores a fazerem buscas na ilha da Madeira, em Oeiras e Sintra, terminou com sete detidos, todos homens, dos 21 aos 24 anos.



Presentes a tribunal, três ficaram em preventiva e os outros impedidos de sair da ilha da Madeira.



No âmbito desta investigação já tinham sido efetuadas 4 apreensões de haxixe que no total ultrapassavam os dez quilos e mil doses de MDMA, dinheiro e telemóveis.