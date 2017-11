Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tráfico com cúmplice no Banco de Portugal

Subchefe de serviço do regulador recebeu 19 750 euros da rede de branqueamento.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Carlos Nunes estava numa posição privilegiada no Banco de Portugal. Subchefe no Serviço de Registos e Expediente, do Departamento de Supervisão Prudencial, tinha acesso a informação confidencial que depois transmitia a José Martins, chefe da rede internacional que branqueou 150 milhões de euros do tráfico de droga através de Lisboa. Deixou-se corromper a troco de 19 750 €. É um dos 20 condenados no esquema, tendo apanhado 2 anos e 6 meses de prisão, suspensos.



Segundo deu como provado o Tribunal de Lisboa, no acórdão a que o CM teve acesso, Carlos Nunes deu informações sobre o licenciamento da Transfex, uma das empresas de transferência de divisas. A outra era a Money One, que a rede usou no branqueamento. Foi ainda dada a José Martins informação sobre a queixa e ação inspetiva contra a empresa Fox Transfers, que acabou encerrada por fraude no envio de remessas para o Brasil.



O subchefe de serviço do Banco de Portugal teve, entre 4 de julho de 2011 e 25 de setembro de 2012, contactos pessoais, telefónicos e trocou mensagens de email com José Martins. Logo na primeira, apanhada pela investigação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, Nunes pedia a Martins "5 litros de combustível [5 mil euros] para uma situação de emergência".



Em setembro de 2011, Nunes informou Martins que entregara a "matéria-prima aos nossos amigos, que ficaram bastante satisfeitos". Pediu em troca "um bidão de 1000 litros de combustível [mil euros]. Se lhe parecer bem, esta seria a quantidade mensal a acordar".



Em novembro desse ano, o funcionário do BP pediu ao empresário 5 mil € para pagar uma dívida fiscal. Como tardou a resposta, ameaçou: pedia ajuda de forma a "não ter problemas profissionais que podem comprometer a minha capacidade de ajudar quem precise".



Usava as contas dos dois filhos para receber os subornos

O subchefe recebia os subornos nas contas dos filhos. Ele entrou no regulador como segurança, foi contínuo e motorista. Fez um curso pago pelo banco e em 2000 já era subchefe. Quando foi corrompido recebia 2300 €/mês.



Em 2012 foi alvo de auditoria interna e transferido de serviço. Foi despedido e está desempregado desde janeiro de 2016, com 943 €/mês de subsídio. Segundo fonte policial, o Banco de Portugal deu sempre grande apoio à investigação a esta rede criminosa.



Prejudicou emprego da companheira em empresa rival da rede

Carlos Nunes chegou a prejudicar o emprego da companheira, funcionária da Fox Transfers - que viria a ser fechada pelo Banco de Portugal após queixa da Money One -, "para ficar do seu lado e ajudá-lo", disse por mensagem a José Martins.



Lembrou-o de que "me garantiu que se a B. perdesse o emprego, o senhor garantia" e que "tem o dever moral de me ajudar no momento em que preciso".



PORMENORES

Agradece em email oficial

A 21 de dezembro de 2011, novo pedido de 1250 €, que Carlos Nunes agradeceu através do email oficial do Banco de Portugal com um "boas-festas".



"Mais um pouco"

Em março de 2012 pediu que "se for possível este mês mais um pouco dava-me jeito". No mês seguinte entregou "lista de verificação" do processo Transfex.



Adiantado e férias

Em maio de 2012 pediu adiantados "2500 litros de combustível" com urgência e umas férias de 1795 €. E em junho uma "pequena oferta" para novas férias.