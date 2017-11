Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Tragam a minha filha”, diz mãe de Ivanice

Família de mulher morta pela PSP sem dinheiro para trasladar o corpo.

Por Miguel Curado e Sérgio A. Vitorino | 01:30

A família de Ivanice Carvalho da Costa, a imigrante brasileira, de 36 anos, que foi morta pelos disparos feitos por agentes de uma Equipa de Intervenção Rápida da PSP de Loures, na madrugada de quarta-feira, está destroçada.



Maria Luzia Costa, mãe da empregada de balcão de um restaurante no Aeroporto de Lisboa, assegura que a família não tem dinheiro para trasladar o corpo. "Tragam a minha filha", pediu, desesperada, em entrevista.



‘Nice’, como era conhecida, era originária do estado do Paraná. Vivia em Lisboa há 17 anos e partilhava casa com o namorado, um mecânico português, que a levava sempre ao trabalho de carro. Quarta-feira, por não ter carta nem seguro, tentou fugir à PSP, que o mandou parar por confundir o Renault do casal com um Seat de um grupo de assaltantes.



A PSP diz que tentou atropelar agentes, que dispararam cerca de 40 tiros, um dos quais matou ‘Nice’. A chefe desta, grávida em fim de gestação, terá perdido o bebé ao saber da morte. O corpo foi ontem autopsiado.



Célia Silva, tia da vítima, esteve no consulado do Brasil a pedir apoio jurídico. Só após autorização do Ministério Público é que o corpo de ‘Nice’ será libertado.



Sete agentes da PSP estão ao serviço e foram ao psicólogo

Os sete agentes da Equipa de Intervenção Rápida da PSP de Loures, que estão a ser investigados pela PJ na sequência do disparo fatal que causou a morte à brasileira Ivanice Costa, aguardam, ao serviço, o desenrolar do inquérito.



Seis estão constituídos arguidos, por haver indícios de que efetuaram disparos contra o Renault Mégane onde seguia a vítima e o namorado. Ontem, 24 horas depois dos factos, os sete agentes tiveram consultas de psicólogos disponibilizados pela PSP.



PORMENORES

Ministro deixa promessa

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, assegura que "tudo será apurado" na morte de Ivanice Costa.



Apoio financeiro

O consulado do Brasil admite acionar um mecanismo para apoiar financeiramente a família de Ivanice na trasladação.



Uso de arma enquadrado

O Sinapol/PSP disse que o uso de armas de fogo pela PSP, nos disparos contra o carro onde estava Ivanice Costa, "está enquadrado pela lei".