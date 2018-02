Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tragédia de Tondela impulsiona novo Manual de Boas Práticas em edifícios

Confederação de coletividades quer evitar a repetição de novo acidentes graves.

Por Lusa | 22:09

A Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto divulgou hoje um Manual de Prevenção e Boas Práticas nos Edifícios Associativos, medida anunciada depois de um incêndio numa associação em Tondela que causou 11 mortos.



A confederação lembra que depois do incêndio que ocorreu, a 13 de janeiro, numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela, e que causou 11 mortos e vários feridos, tinha anunciado que ia desenvolver uma iniciativa sobre medidas de prevenção e segurança em edifícios.



"A coletividade ou associação, não são os espaços físicos onde a atividade se desenvolve, mas sim o conjunto de relações sociais que ali tem lugar. Contudo, os espaços físicos, ou seja, os edifícios associativos, desempenham um papel essencial na prática associativa", disse Augusto Flor, presidente da CPCCRD, na nota introdutória do manual.



O responsável considera que é essencial estar atento às condições de higiene, segurança e conforto dos edifícios associativos e proporcionar aos associados e visitantes todas as condições para a prática associativa



"A Confederação tem desde sempre pautado a sua conduta pela prevenção e é nesse sentido que vem publicar o Manual de Prevenção e Boas Práticas nos Edifícios Associativos - Segurança contra incêndios. É um instrumento que, pelo seu conteúdo esclarece tudo o que é necessário para melhorarmos as condições existentes dos edifícios associativos e deixa a possibilidade de ser atualizado ao longo do tempo e de receber contributos dos dirigentes quer através de sugestões, quer através de questionamentos", salientou.



O manual contou com a colaboração da Autoridade Nacional de Proteção Civil e vai ser distribuído pelos associados da confederação.



"Desejamos que cada dirigente associativo seja um divulgador e praticante destas regras e princípios e, em colaboração com as autarquias locais, possa levar a cada coletividade, associação ou clube este manual", explica.