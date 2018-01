Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tragédia em Tondela mata oito pessoas

Pelo menos 34 feridos, dos quais 14 em estado grave. No local estava 70 pessoas.

Por Luís Oliveira, Sérgio A. Vitorino, José Luís Oliveira e Manuela Guerreiro | 01:30

Uma explosão numa salamandra de aquecimento, seguida de um fogo propagado pelo tecto falso, que encurralou as vítimas, matou ontem oito pessoas e feriu pelo menos 34, no salão da Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, Tondela. Muitas pessoas terão sido esmagadas por outras na escadaria do edifício, em pânico ao fugir no escuro. No local realizava-se um torneio de sueca e via-se o Sp. Braga-Benfica.



O alerta foi dado às 20h51. Quando as equipas de socorro - que mobilizaram 200 operacionais e 75 viaturas - chegaram, o edifício estava tomado pelas chamas. Dezenas de pessoas estavam encurraladas no segundo piso e nas escadas, após a explosão, não permitindo o acesso a partir do rés do chão. Populares com um jipe e cordas conseguiram abrir uma segunda porta, por onde saíram muitas das vítimas. O fogo, propagado pelo telhado com lã de vidro, foi extinto às 21h19.



Os feridos foram sendo retirados para os hospitais de Tondela e Viseu. Há 14 feridos graves, alguns transferidos para as unidades de queimados. Todos foram triados pelo INEM e bombeiros. Ao final da noite, as equipas ainda faziam reconhecimento ao local - nos dois pisos onde estavam perto de 70 pessoas -, em busca de vítimas que pudessem estar nos escombros.



"O incêndio afetou só mesmo o edifício da associação. [A evacuação] não terá sido tão rápida quanto desejável. São essencialmente adultos. Há muitos feridos com queimaduras e outros com problemas decorrentes do fumo. Isto é quase uma situação de catástrofe", explicou aos jornalistas José António Jesus, autarca de Tondela.



Plano de emergência

Após a tragédia, a Proteção Civil ativou o Plano de Emergência Hospitalar no Hospital de Viseu, da Universidade de Coimbra, bem como em Santa Maria e São José, em Lisboa. Unidades receberam os vários feridos.



Apoio psicológico

O INEM mobilizou para o local da explosão duas Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência, de modo a que fosse prestado apoio psicológico às vítimas e familiares.



Viseu ajuda

O município de Viseu manifestou o seu "profundo pesar e solidariedade" e pôs os meios de socorro e auxílio do município ao dispor das vítimas.



Fogo corta eletricidade

As vítimas tentavam fugir às chamas no escuro, uma vez que o incêndio provocou o corte de eletricidade no edifício. Situação agravou-se com o muito fumo que estava no interior.



Costa fala com autarca

O primeiro-ministro, António Costa, falou com o presidente da Câmara de Tondela pouco depois da tragédia e estava ontem a acionar "todos os meios".



Cinco minutos de terror

De acordo com as testemunhas, foi tudo muito rápido, tendo demorado entre 5 a 6 minutos. Para o local deslocou-se ainda ontem o secretário de Estado da Proteção Civil, Tavares Neves.