Traídos pelo motor dos carros na fuga das chamas

"Nem que fosse com todos os meios que há no País, os bombeiros não fazem uma barreira, não é? Não fazem uma barreira de 30 metros de altura", diz o comandante de Figueiró dos Vinhos, Paulo Renato.



Maurício Marques, deputado do PSD, contou aos colegas de bancada, numa reunião do grupo parlamentar, que só por sorte a filha e a sogra escaparam à tragédia, apurou o CM. A filha foi à aldeia da Graça para ir buscar a avó e no regresso, junto ao IC8, foi encaminhada pela GNR para a EN236. Tomou uma alternativa.



A ministra da Justiça apresentou ontem no Parlamento um diploma que prevê que os condenados por crime de incêndio florestal fiquem em prisão domiciliária com pulseira eletrónica no período de maior ocorrência de fogos. A decisão deve ser tomada caso a caso pelo juiz, que deve avaliar o perigo de reincidência.



As 47 vítimas mortais encontradas na Estrada Nacional 236-1, que liga Figueiró dos Vinhos a Castanheira de Pera, morreram carbonizadas e também intoxicadas com monóxido carbono porque em muitos locais a forte carga térmica rapidamente transformou a estrada num autêntico forno com temperaturas muito superiores a 600 graus.Só num local daquela via, entre os nós de Nodeirinho e Sarzedas de São Pedro, num espaço de 100 metros, foi encontrada dezena e meia de viaturas. O facto daquela zona da estrada estar entre duas paredes de pedra potenciou a criação de uma espécie de forno com elevadas temperaturas. Acontece que os carros ao entrarem naquele ambiente com forte carga térmica, com fogo de um lado e do outro, onde a combustão consome o oxigénio e liberta monóxido de carbono, também eles perderam força motriz e os motores foram abaixo. A partir daí foi a confusão total. "Em alguns casos os condutores poderão ter-se assustado, desorientado e depois despistado, mas a grande maioria dos condutores ficou impotente para segurar as viaturas porque ficaram sem motor", explicou ao CM um comandante operacional dos bombeiros. Ou seja, num espaço onde o monóxido de carbono ocupou o lugar do oxigénio, as pessoas desfalecem de forma "quase instantânea" e não tiveram forças para fugir da fúria das labaredas. Segundo apurou o CM, a grande maioria das vítimas que não conseguiram fugir da estrada da morte invadida pelas chamas e onde se concentraram elevadas temperaturas morreram carbonizadas, mas muitas pessoas também terão morrido por intoxicação de monóxido de carbono.Só para se ter uma ideia, a temperatura foi tão elevada que conseguiu consumir o alcatrão em muitos locais da via.