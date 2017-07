Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tranca assaltante armado em casa

Vítima impediu a fuga de agressor com faca até à chegada da PSP.

Por João Tavares | 03:33

Quando uma patrulha da PSP do Barreiro entrou dentro de uma casa que estaria a ser alvo de um roubo armado, encontrou um homem de 62 anos encostado contra a porta do quarto, a fazer força para esta não abrir. Era o dono da casa que tinha conseguido trancar o ladrão que o atacara minutos antes. Os polícias acabaram por entrar na divisão e detiveram o homem de 27 anos, que não ofereceu resistência. Estava na posse de uma faca.



Valeu à vítima um vizinho que estranhou o facto de a luz estar acesa às 02h00 da madrugada desta sexta-feira. Aproximou-se da janela e viu o vizinho deitado no chão, com um homem por cima dele, mostrando-se este violento e ameaçador. O agressor tentava manietar a vítima.



Nessa altura, ao aperceber-se das agressões no interior da casa, o vizinho telefonou à PSP, que em pouco minutos chegou ao local. Os agentes entraram então na casa e encontraram o morador, que tinha conseguido livrar-se do assaltante, trancando-o dentro do quarto. Com o relato da vítima de que o assaltante tinha uma faca, os agentes da PSP ordenaram que este deitasse a arma branca para o chão antes de entrarem no quarto. O homem acabou por ser detido.



Os agentes da PSP apreenderam então uma mochila que pertencia ao assaltante, onde foram encontrados objetos retirados daquela casa, bem como de um anexo ali próximo, habitado por outro homem. Este último não se terá sequer apercebido da entrada do ladrão, já que estava a dormir. Os bens foram devolvidos às vítimas.