Trancam amigo no caixote do lixo

Apesar de não ter sofrido ferimentos, a vítima foi levada ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal, para observação uma vez que esteve mais de meia hora fechada no contentor.



A GNR já participou o caso ao Ministério Público, que investiga se se tratou de uma brincadeira de crianças ou de um caso de bullying.



Fonte oficial da GNR confirmou a ocorrência, adiantando que foi necessário recorrer a meios de desencarceramento para retirar o menor do contentor do lixo, uma operação que durou cerca de 30 minutos. A mesma fonte esclareceu que o ato terá sido provocado por dois menores, alegadamente amigos da vítima, mas que ontem ainda não estavam identificados.Apesar de não ter sofrido ferimentos, a vítima foi levada ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal, para observação uma vez que esteve mais de meia hora fechada no contentor.A GNR já participou o caso ao Ministério Público, que investiga se se tratou de uma brincadeira de crianças ou de um caso de bullying.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um menino de 10 anos foi resgatado pelos Bombeiros do Pinhal Novo, Palmela, do interior de um caixote do lixo no mercado municipal da localidade. Tinha ficado trancado depois de os amigos com quem estava o terem atirado lá para dentro.Segundo oapurou, o caso ocorreu no domingo à noite, pelas 21h00. A vítima estaria com um grupo de amigos sensivelmente com a mesma idade e, em circunstâncias ainda não apuradas, acabou por ser atirada para dentro do contentor, de onde era impossível sair sem ajuda do exterior devido ao trinco de segurança do mesmo.Por sorte, a vítima estava na posse de um telemóvel, que usou para ligar à mãe, a quem pediu auxílio. E foi a progenitora que deu o alerta para as autoridades, que pouco depois, resgataram o rapaz.