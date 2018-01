Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A4 fechada para limpeza de combustível entre Vila Real e Amarante

Despiste de uma viatura pesada, ao quilómetro 64, provou o derrame na via.

Por Lusa | 15:23

A Autoestrada 4 (A4) está cortada ao trânsito entre os nós da Campeã e Padornelo, no sentido Vila Real -Amarante, para limpeza de combustível derramado na via na sequência de um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira, revela a GNR.



O comandante do Destacamento de Trânsito da GNR de Vila Real, Micael Lopes, disse à agência Lusa que o troço na A4, onde se inclui o Túnel do Marão, está cortado desde as 09h30, depois de um despiste de uma viatura pesada, ao quilómetro 64, que provou o derrame de combustível na via.



Um derrame que, segundo acrescentou, foi provocado pela rotura dos depósitos de combustível e se estendeu por cerca de quatro quilómetros da via.



A autoestrada, no sentido Vila Real -- Amarante, foi fechada para os bombeiros procederem à lavagem e limpeza da estrada.



Para o local foram mobilizados os bombeiros da Cruz Branca, de Vila Real, que mantêm o terreno três viaturas e seis operacionais.



Ao mesmo tempo, a Infraestruturas de Portugal está a proceder à substituição dos rails que ficaram danificados na sequência do embate do pesado, que já ocorreu depois do túnel, na zona de Padronelo, Amarante.



O condutor da viatura foi conduzido ao hospital por precaução.



A GNR informou que se prevê a reabertura deste troço da A4 por volta das 16:00.



O trânsito está a ser desviado para o Itinerário Principal 4 (IP4).