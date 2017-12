Trânsito na A1 condicionado nas próximas três horas devido a acidente

Sinistro obrigou ao corte das três vias no sentido norte-sul.

21.12.17

O trânsito na Autoestrada do Norte (A1) mantém-se condicionado no sentido norte-sul, junto a Vila Franca, devendo a situação regularizar-se apenas na madrugada de sexta-feira, disse fonte do destacamento de trânsito da GNR do Carregado.





De acordo com a fonte, não é previsível que a circulação nas três vias (agora faz-se apenas numa) seja possível nas próximas três horas.



Na tarde de hoje o despiste de um veiculo pesado de mercadorias levou ao corte da A1 entre Alhandra e Vila Franca de Xira, no sentido norte-sul, na faixa central e da direita. O trânsito processa-se agora apenas numa faixa.



Segundo a GNR na remoção do camião partiu-se a caixa de transporte de mercadorias, sendo agora necessário retirar as mercadorias e proceder depois à limpeza da via.



A fonte diz que há uma fila na A1, no sentido norte-sul, de cerca de cinco quilómetros.



A GNR aconselha os automobilistas a utilizarem como alternativa a saída do Carregado para a A10, desviando para a A9/CREL (Circular Regional Exterior de Lisboa), retomando a A1 em Alverca.