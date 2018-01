Circulação está interrompida.

11:05

Um despiste de uma viatura seguido de choques que envolveu oito viaturas obrigou na manhã desta terça-feira ao corte da A4, entre Baltar e Paredes. O alerta do acidente foi dado por volta das 8h10.

A colisão não fez nenhum ferido.

Segundo o que o CM apurou, o despiste de uma viatura provocou embates entre outras sete viaturas que ficaram espalhadas pela via.

No local está uma equipa a retirar as viaturas da via.

O acidente mobilizou 13 operacionais apoiados por cinco veículos.