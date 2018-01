Acidente com sete feridos condiciona trânsito na A1

Colisão entre três carros no Cartaxo, provoca filas de 10 km no sentido Norte-Sul.

Por João Tavares | 17:14

A colisão entre três carros ao quilómetro 58 da A1, na zona do Cartaxo, fez esta tarde sete feridos ligeiros, entre os quais duas crianças.O acidente aconteceu por volta das 16h20, tendo obrigado a cortar uma das faixas da A1 no sentido Norte-Sul, o que está a provocar graves condicionamentos no trânsito.

Por volta das 17h40, a fila de trânsito atingia dez quilómetros.

Fonte da Guarda Nacional Republicana disse à agência Lusa que o acidente já foi resolvido, mas o escoamento do trânsito ainda vai levar algum tempo para normalizar a situação.

De acordo com o oficial de operações no comando-geral da GNR, a fila de trânsito tinha dez quilómetros na A1 às 17h40, na zona do Cartaxo, no sentido norte-sul.

Estão no local 25 operacionais, apoiados por 11 viaturas, incluindo elementos dos bombeiros de Santarém, Cartaxo, Almeirim e Cruz Vermelha.Os feridos foram assistidos nos hospitais de Vila Franca de Xira e Santarém.