Acidente condiciona circulação na CREL na saída para Queluz

Sinistro com três feridos encarcerados está a obstruir duas vias no sentido Sintra-Cascais.

10:11

Um acidente com três encarcerados está a condicionar o trânsito, esta terça-feira, na A9, à saída para Queluz, no sentido Sintra-Cascais.



No local estão os Bombeiros Voluntários de Belas e Queluz, bem como a VMER.



Em atualização