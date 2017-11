Colisão entre carro e camião na Av. 24 de Julho faz um morto e um ferido

Acidente ocorreu em frente à estação de comboios Alcântara-Mar, em Lisboa.

08:30

Uma colisão entre dois carros e um camião, ocorrida às 07h08 desta sexta-feira na avenida 24 de Julho, em Lisboa, provocou a morte a um homem de cerca de 30 anos, condutor de um dos ligeiros, e ferimentos leves numa outra pessoa, transportada ao Hospital de Santa Maria.

O acidente deu-se frente à estação de comboios de Alcântara-Mar, no sentido Belém-Cais do Sodré. O trânsito encontra-se fortemente condicionado, estando aberta apenas uma faixa no sentido em que ocorreu o acidente.

Ao local acorreram INEM, Sapadores de Lisboa e PSP, que investiga as circunstâncias do acidente.