Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente na Segunda Circular condiciona trânsito de Benfica para o Aeroporto de Lisboa

Choque que envolveu cinco carros não fez feridos.

07:59

Um acidente que aconteceu na manhã desta quarta-feira na saída para a Rotunda do Relógio está a condicionar fortemente o trânsito na Segunda Circular, em Lisboa, no sentido Benfica- Aeroporto.



O alerta surgiu por volta das 7h20, dando conta de uma colisão entre cinco veículos, um dos quais capotou. Apesar de não haver feridos, os trabalhos de limpeza da via obrigaram ao corte de um das faixas de rodagem.