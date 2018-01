Automobilistas estão a ser redirecionados para a Av. Lusíada, em Lisboa.

20:55

O acidente mais grave aconteceu às 19h30, envolvendo duas viaturas. No local estão os Bombeiros e as autoridades, com material de desencarceramento.



Há pelo menos três feridos.



Em atualização

Vários acidentes estão a condicionar o trânsito no Eixo Norte-Sul, no sentido Telheiras/Ponte 25 de abril, esta quarta-feira.Segundo apurou o, a circulação está a ser desviada para a Av. Lusíada.