Trânsito condicionado no sentido Algés-Sacavém.

08:47

No local está a PSP no local e Bombeiros de Algés.

Três pessoas ficaram feridas após um despiste, seguido de capotamento na CRIL, em Lisboa, no sentido Algés - Sacavém. Uma viatura despistou-se junto ao separador central, e colidiu com outra que capotou. O acidente obrigou ao corte de três vias estando a circulação nesta via muito condicionada, e a ser feita apenas numa viaOs feridos ligeiros foram já transportados para o Hospital S. Francisco Xavier.