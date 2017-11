Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três acidentes condicionam circulação na Ponte Vasco da Gama

Sinistros não provocaram feridos.

09:25

Três acidentes consecutivos estão a provocar um condicionamento de trânsito na Ponte Vasco da Gama, no sentido sul-norte. Os sinistros, que não provocaram vítimas, estão a obrigar a que a circulação se faça apenas por uma via de trânsito.



As autoridades já estão a proceder à limpeza das vias.



Em atualização