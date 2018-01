Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três acidentes no IC19 dificultam trânsito de Sintra para Lisboa

Sinistros aconteceram entre os nós de Queluz e do Hospital Amadora-Sintra.

08:23

O trânsito de Sintra para Lisboa está muito condicionado ao início da manhã desta terça-feira, devido à ocorrência de três acidentes no IC19 em direção à capital.



Um dos sinistros, que envolveu três viaturas, aconteceu ao quilómetro 4, na zona do nó do Hospital Amadora-Sintra. Neste local, por volta das 8h20 o trânsito circulava apenas por uma das faixas de rodagem.



Antes, junto à saída para Queluz, um outro sinistro condiciona a circulação, havendo uma terceira colisão entre Queluz e o hospital.



Este e os outros dois sinistros estão a provocar longas filas no acesso a Lisboa.