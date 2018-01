Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente na Ponte 25 de Abril dificulta acesso a Lisboa

Sinistro não provocou feridos.

07:27

Um acidente que envolveu três viaturas no Pragal, na Ponte 25 de Abril, na manhã desta quinta-feira, está a complicar os acessos a Lisboa.



Segundo o que o CM pôde apurar, o alerta para o sinistro foi dado por volta das 06h15 e a circulação na via chegou mesmo a ser encerrada no sentido Sul-Norte.



Fonte da PSP informou de que não há qualquer registo de feridos e que o acidente provocou apenas "danos materiais".



Neste momento, a circulação está apenas a realizar-se pela faixa da direita, o que está a provocar longas filas de trânsito no acesso à capital.



Em atualização