Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despiste condiciona circulação na A2 junto ao Feijó

Não há, para já, registo de feridos ou mortes.

07:23

Um acidente está a provocar o corte de duas vias no sentido Norte-Sul da A2, junto ao Feijó, o que está a provocar uma fila de trãnsito com cerca de 30 metros. O sinistro ocorreu no quilómetro oito.



O alerta para o acidente foi dado por volta das 07h00. Ainda não foi possível apurar a existência ou não de feridos ou vítimas mortais.



O INEM e os restantes meios de socorro já se encontram no local.



Em atualização