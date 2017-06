Acidente com camião e cinco carros faz dez feridos na A7

A Brigada de Trânsito da Guarda Nacional Repúblicana (GNR) já está a tomar conta da situação e prevê ter as condições de circulação automóvel normalizadas no final desta tarde.



Voluntários Famalicenses e os Bombeiros Voluntários de Vila do Conde. Todos os envolvidos nesta colisão estão a ser assistidos no Hospital da Póvoa do Varzim e no Hospital de São João.A Brigada de Trânsito da Guarda Nacional Repúblicana (GNR) já está a tomar conta da situação e prevê ter as condições de circulação automóvel normalizadas no final desta tarde. Continuar a ler









(Em atualização) O que achou desta notícia?







90.9% Muito insatisfeito

90.9% 9.1%

9.1%



Muito satisfeito Obrigado pelo seu contributo.







90.9% Muito insatisfeito

90.9% 9.1%

9.1%



Muito satisfeito pub

Um acidente com um camião e cinco carros na A7, junto às portagens de Touguinha, Vila do Conde, está a congestionar desde o início da tarde desta sexta-feira a circulação de viaturas nesta via rodoviária. Apenas uma faixa de rodagem está aberta à passagem de veículos no sentido Famalicão-Vila do Conde.Dez pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de três anos, e no local estão os Bombeiros