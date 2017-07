Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente perto de Alfragide condiciona circulação no IC-19 e 2.ª Circular, sentido Lisboa-Sintra

Vias central e esquerda estão cortadas.

17:44

Um acidente com várias viaturas está a condicionar fortemente o trânsito no IC-19 e 2.ª Circlar.



A colisão teve lugar junto a Alfragide, no sentido Lisboa-Sintra e obrigou ao corte das vias central e esquerda.



Ao que o CM apurou, não há registo de feridos.