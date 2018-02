Do acidente não resultaram feridos mas foram cortadas duas das três faixas de rodagem.

Por Sérgio A. Vitorino | 10:26

Uma colisão no final do tabuleiro da ponte Vasco da Gama, sentido Sul-Norte, provocou um grande constrangimento do trânsito que tentava entrar em Lisboa vindo da Margem Sul.

Do acidente não resultaram feridos mas foram cortadas duas das três faixas de rodagem. O trânsito esteve praticamente parado desde a estação de serviço de Alcochete, mas a situação já se encontra normalizada.