O que achou desta notícia?







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







50% Muito insatisfeito

50%





50% Muito satisfeito pub

Uma colisão entre um motociclo e dois automóveis na Segunda Circular, junto à zona de Benfica, em Lisboa, deixou o motociclista com ferimentos leves, esta segunda-feira.O acidente está a provocar vários condicionamentos de trânsito, com extensas filas de veículos, no sentido Lisboa - Sintra.Em atualização