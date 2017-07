Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trânsito condicionado em Lisboa de quinta-feira a sábado devido à Volta a Portugal em bicicleta

Tráfego vai estar condicionado na via destinada aos autocarros turísticos na Praça do Império, em Belém.

Por Lusa | 18:34

O trânsito vai estar condicionado em várias artérias da cidade de Lisboa entre a próxima quinta-feira e sábado, devido à partida da 79.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, anunciou esta segunda-feira a Câmara Municipal.



De acordo com a autarquia, na quinta-feira o trânsito vai estar condicionado na via destinada aos autocarros turísticos na Praça do Império, em Belém.



Estes autocarros deverão parquear no Parque dos Pinheiros, ao lado do Museu da Marinha.



Devido ao Prólogo da Volta, na sexta-feira, entre as 07h00 e as 21h00 verificar-se-á a interrupção total da circulação na Avenida da Índia, entre a Avenida Torre de Belém e a Avenida de Ceuta, mantendo-se a circulação na Avenida Brasília.



A partir das 10h00 de sábado, devido ao Passeio da Volta, estão previstos cortes ao tráfego, à passagem dos participantes, no Rossio dos Olivais, na Alameda dos Oceanos, na Rotunda dos Vice-Reis, na Rotunda das Oliveiras, na Avenida da Peregrinação e na Avenida de Moscavide.



A Câmara de Lisboa destacou que as alterações à circulação e os desvios de trânsito serão assinalados no local pelas autoridades policiais.



A 79.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta vai ser disputada entre 4 e 15 de agosto.