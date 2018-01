Trânsito condicionado na A8 devido a acidente em Loures

Colisão entre pesado de mercadorias e reboque aconteceu esta quarta-feira.

Por Lusa | 22:14

Uma colisão entre um pesado de mercadorias e um reboque, junto à estação de serviço de Loures, na A8, (sentido Lisboa-Leiria), ocorrida pelas 19h33, está esta quarta-feira a condicionar o trânsito naquela via, segundo fonte da GNR.



Deste embate resultou um ferido ligeiro, que foi reencaminhado para o hospital, adiantou à Lusa a mesma fonte, referindo que o pesado de mercadorias estava às 22h10 a ser retirado com recurso a uma grua, situação que estava a originar constrangimentos na circulação.



"Neste momento (22h10), a via direita está cortada e os condutores dispõe da via central e da esquerda. Temos já filas extensas", referiu a GNR.



O embate ocorreu junto à área de serviço de Loures.



A agência Lusa pôde confirmar que alguns autocarros de transporte fizeram desvios de trânsito naquela zona, para poderem fugir aos congestionamentos.



Fonte policial adiantou que a circulação deverá estar regularizada nas próximas horas.