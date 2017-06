Trânsito continua cortado em avenida de Lisboa onde caiu grua

Queda de grua em Lisboa faz um ferido ligeiro

Inicialmente, fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse à agência Lusa que a grua teria caído sobre um hotel perto do El Corte Inglés, ferindo um homem de 49 anos que estava no telhado do edifício.Contudo, em declarações hoje à Lusa, a Polícia Municipal disse que a grua caiu sobre um edifício habitacional.A Lusa tentou obter mais esclarecimentos sobre a matéria junto da Proteção Civil Municipal, que remeteu as informações para os serviços da Câmara Municipal.