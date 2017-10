Acidente com dois feridos graves corta trânsito na A1

Circulação cortada entre nós de Coimbra Sul e Norte.

Por Lusa | 17:52

O despiste de uma viatura ligeira está a provocar, desde as 17h15 desta terça-feira, o corte de trânsito entre os nós de Coimbra Sul e Coimbra Norte da autoestrada A1, no sentido sul-norte, disse fonte da GNR.



Em informação prestada à agência Lusa cerca das 17h35 desta terça-feira, fonte do Destacamento de Trânsito da GNR de Coimbra disse que o trânsito está a ser desviado em Coimbra-Sul para o Itinerário Complementar 2 (IC2) e que o corte está a provocar uma fila "com alguma dimensão" na autoestrada.



Já fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra indicou que o acidente, ocorrido ao quilómetro 196 daquela via, resultou em dois feridos graves e dois ligeiros.



O alerta foi dado às 16h40 e para o local foram destacados 16 operacionais e seis viaturas dos bombeiros Sapadores de Coimbra, Voluntários de Condeixa-a-Nova e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), para além da GNR, que tomou conta da ocorrência.